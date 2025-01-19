Emekli Polis Kardeşini Vurarak Öldürdü

Emekli polis, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü

Şüpheli, olay yerinde kardeşini vurduğunu ihbar edip ekiplere teslim oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emekli polis, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay yerinde kardeşini vurduğunu ihbar eden şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli polis İ.D.kardeşi İsa Demir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., beylik tabancası ile kardeşi İsa Demir'e ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli İ.D. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsa Demir'in hayatını kaybettiğini belirlerken şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Arsa konuları ile alakalı olduğu iddia edilen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.