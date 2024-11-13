Emekli Albay Ahmet Bilginsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden Afyonkarahisarlı emekli Albay Ahmet Bilginsoy, Sandıklı'da düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği'nin önceki Yönetim Kurulu başkanlarından, Afyon Eğitim Vakfı gönüllüsü, Sandıklılılar Yardımlaşma Dayanışma Araştırma Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı kurucularından Emekli Albay Ahmet Bilginsoy hayatını kaybetti. Bilginsoy'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde de bir tören düzenlendi. Merhum Bilginsoy için daha sonra Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR