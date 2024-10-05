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Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı

Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında şeffaf naylon bir poşet bulundu. Mezarda kefen parçası bulunmadığını söyleyen Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır." dedi. Epözdemir, mezardan çıkan poşette DNA incelemesi yapılmasını talep etti.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkan şeffaf naylon poşet, akıllarda soru işareti yarattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Münevvet Karabulut'u vahşice katleden Cem Garioğlu'nun mezarı önceki gün Karabulut ailesinin talebi üzerine savcılık kararıyla açıldı. Mezardan çıkan kafatası ve kemikler biraraya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

em Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı

MEZARDAN NAYLON POŞET ÇIKTI

İncelemeden çıkacak sonuç merakla beklenirken, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda şüphe yaratan bir poşet bulunduğunu söyledi. Mezarda bulunan şeffaf naylon poşete anlam veremediğini belirten Epözdemir, bu durumun kafatası ile kemiklerin sonradan bir poşet ile mezara konulduğuna dair şüphe içerdiğini vurguladı.

em Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı

Epözdemir, konu ile ilgili savcılıktan poşete el konulması ve parmak iziyle DNA incelemesi yapılmasını talep ederken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Birçok basın mensubu ve gazeteci arkadaşımız soruyor. Dünkü fethi kabir işlemi neticesinde tutulan tutanakta "Mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu, bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı, kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir.

em Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı

"KEMİKLERİN DAHA SONRA MEZARIN İÇİNE KONULDUĞUNA DAİR ŞÜPHELER VAR"

Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet olduğu görülmüştür." şeklinde tespitler yer almıştır. Bu 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır. Bu nedenle, tarafımızca bugün itibariyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılarak bu poşete el konulması ve üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi yapılması talep edilmiştir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Münevver Karabulut Rezan Epözdemir Cem Garipoğlu İstanbul 3-sayfa Hukuk

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