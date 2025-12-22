Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı da soyuldu

Louvre'daki soygun tartışmaları henüz gündemden düşmemişken, Fransa bu kez Cumhurbaşkanlığı'nın resmi konutu Elysee Sarayı'nda yaşanan hırsızlık olayıyla sarsıldı. Devlet davetlerinde kullanılan ve kamu envanterinde yer alan çok sayıda porselen ve sofra eşyasının kaybolduğu belirlenirken, soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

KAYIP SOFRA TAKIMLARI İÇ DENETİMLE ORTAYA ÇIKTI

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi yemek ve kabullerde kullanılan sofra takımlarında zamanla dikkat çeken eksiklikler fark edildi. İç denetimlerin ardından durum güvenlik birimlerine bildirildi ve dosya Paris Savcılığı koordinesinde soruşturmaya dönüştürüldü.

SEVRES PORSELENLERİ KAYIP LİSTESİNDE

Kayıp eşyalar arasında, Fransa'nın en prestijli üretimleri arasında yer alan Sevres yapımı porselen tabaklar, fincanlar ve çeşitli sofra parçalarının bulunduğu belirtildi. Bu ürünlerin, devlet protokolünde kullanılan ve kamu envanterine kayıtlı eşyalar olduğu vurgulandı.

SARAY PERSONELİ ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında, Elysee Sarayı'nda görev yapan bir personel ile iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin, eşyaların kaybolmasında rol oynadığı değerlendirildi.

Polis ekipleri, şüphelilerden birinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 parça porselen ve sofra eşyası ele geçirildi.

Savcılık açıklamasına göre ele geçirilenler arasında: Sevres porselenleri, Baccarat marka kadehler, bakır mutfak eşyaları yer aldı.

İNTERNETTEN SATMAYA KALKMIŞLAR

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de, bazı ürünlerin çevrim içi satış platformlarında satışa çıkarıldığının tespit edilmesi oldu. Savcılık, bu bulguların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

ZARAR 15- 40 BİN EURO ARASINDA

Yetkililer, olay nedeniyle oluşan zararın 15 bin ile 40 bin euro arasında olduğunu bildirdi. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, dosyanın ise Şubat 2026'da mahkemeye taşınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, envanter takibi ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirileceği, benzer olayların önüne geçmek için ek tedbirlerin gündemde olduğu ifade edildi.

LOVRE SOYGUNU UNUTULMAMIŞKEN

Elysee Sarayı'ndaki porselen hırsızlığı, geçtiğimiz günlerde Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunu da yeniden hatırlattı. Louvre'da sergilenen bazı eserlerin çalınması, Fransa genelinde kültürel mirasın korunması ve güvenlik önlemleri konusunda geniş tartışmalara yol açmıştı.