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Eli Silahlı Sosyal Medya Şovmenlerine Jandarmadan Operasyon

Eli Silahlı Sosyal Medya Şovmenlerine Jandarmadan Operasyon
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Hatay'da jandarma ekipleri, düğünlerde ve sosyal medya üzerinde silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye atan 6 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlarda ruhsatsız ateşli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Eli silahlı sosyal medya şovmenlerine jandarmadan operasyon

HATAY - Hatay'da düğünlerde ve yaşam alanlarında silahla ateş edip, sosyal medyada paylaşan 6 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da sosyal medyada silah paylaşıp, insanların yaşam alanlarında ve düğünlerde ateş ederek genel güvenliği tehlikeye atan 6 şahsa yönelik 8 adreste 7 Mayıs tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT Ekipleri ve Bomba Arama Köpek Unsurları ile eş zamanlı adli arama yapıldı. Aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet kasatura ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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