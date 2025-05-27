Elektrikli Golf Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elektrikli Golf Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elektrikli Golf Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haber Videosu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elektrikli golf aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi 41147 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 07 ASV 114 plakalı otomobil kavşakta R.Ç. idaresindeki elektrikli golf aracıyla çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çevredeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile golf aracında yolcu olarak bulunan S.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket

4-2'lik yenilgi sonrası futbolculardan flaş hareket
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.