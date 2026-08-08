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Kuş Elektrik Tellerini Kıvılcımlandırdı, Otluk Alan Alev Aldı

Kuş Elektrik Tellerini Kıvılcımlandırdı, Otluk Alan Alev Aldı
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Eskişehir’de elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu kıvılcımlar, otluk alanda yangın çıkardı.

Eskişehir'de elektrik tellerine çarpan bir kuşun neden olduğu kıvılcımlar, otluk alanda yangın çıkardı.

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Aşağıkepen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki elektrik tellerine çarpan bir kuş nedeniyle hatta kısa devre oluşarak kıvılcım sıçradı. Tellerden düşen kıvılcımlar, alt kısımda bulunan kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangının daha da büyümemesi ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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