Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir inşaatta meydana gelen olayda Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı.

"AKİF, ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.