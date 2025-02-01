Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı

Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi 55 yaşındaki Necati Yıldırır, ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir inşaatta meydana gelen olayda Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı.

"AKİF, ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

Elektrik akımına kapılan işçiler yürek burkan sözler

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Bu köyde sadece 2 mevsim yaşanıyor
img

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
img

Kadroya alınmadı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKmal e:

allah şifa versin insallah ekmek parası işte

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

emekçi kardeşime Allah şifa versin inşallah

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.