Elektrik Akımına Kapılan İşçi 3. Kattan Düştü

Elektrik akımına kapılarak 3'üncü kattan düşmüştü: 29 yaşındaki işçiden acı haber

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatın üçüncü katında çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak 3'üncü kattan aşağıya düşen 29 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarıca (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarıca, 3'üncü kattan aşağıya düştü. İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarıca, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Sarıca, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarıca'nın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.