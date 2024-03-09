Üye Girişi
Haberler

Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7 Operasyonu'nda elebaşılığını Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

YAPMADIKLARI ŞEY KALMAMIŞ

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi. Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN "DEVAM" MESAJI

Açıklamasında operasyonların devam edeceğinin sinyalini veren Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Ali Yerlikaya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir? Oylun Ercan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı Oylun Ercan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title