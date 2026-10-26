Elbistan'da silahlı kavgada Soner Çolak öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada 40 yaşındaki Soner Çolak hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, Elbistan ilçesinde bugün saat 02.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Soner Çolak (40) ve yanında bulunan arkadaşı ile A.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Soner Çolak ve yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Soner Çolak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı