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Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı

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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bir adam kıyı bandında uyuyup uyandıktan sonra önce kendi kendine konuştu ardından kıyafetleriyle denize girdi. Denizde hareketsiz yatan adamı görenler kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan ve 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü şahidi, "Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde saat 13.00 sıralarında bir adam sahilin kıyı bandında bir süre uyuyup uyandıktan sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Daha sonra kıyafetleriyle denize giren adamın yine kendi kendine konuştuğu görüldü.

Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Denizde adamın yüzüstü hareketsiz bir şekilde yattığını gören 2 vatandaş suya girerek şahsı kıyıya çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, 55-60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELİYORDU"

Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı, "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı

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Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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