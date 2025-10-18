Elbeyli'de Kaybolan 11 Koyun Bulundu
Kilis'in Elbeyli ilçesi Yenideğirmen köyünde kaybolan 11 koyun, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Yenideğirmen köyünde bir vatandaşa ait 11 koyunun kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda kaybolan küçükbaş hayvanları köy çevresindeki arazide buldu. Bulunan 11 koyun sahibine teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa