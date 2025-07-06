Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesi, 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Sivrice olduğu ve yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
AFAD, Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa