Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesi, 3.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Sivrice olduğu ve yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD, Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6 kilometre altında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19:38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem meydana geldi.

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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