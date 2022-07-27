Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Hastane içinde büyük panik yaşanırken 2 kişi silahla vuruldu. Yaralıların tedavisi devam ediyor. 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 2 KİŞİ YARALANDI Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 1 KİŞİ GÖZALTINDA Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 3. Sayfa Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli 3. Sayfa Haberler

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