Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesinde UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, 2023 yılı Afet Planı uygulaması çerçevesinde yapıldı ve hastanede bulunan hasta, personel ve vatandaşlar da katıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

2023 yılı Afet Planı uygulaması çerçevesinde Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yatan hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katıldığı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Bingöl ilinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedilirken hastanenin ameliyathane kısmında depremden dolayı yangın çıktı. Hastanede bulunan hastalar ve çalışanlar personeller eşliğinde boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri, hastane girişinde triaj çadırı kurarak depremden etkilenen vatandaşları hastane dışında karşılayarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Depremde hastanede bulunan 2 kişi hastane arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 yaralı, UMKE, 1 yaralı AFAD ve dumana bağlı zehirlenmeden dolayı 1 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - ELAZIĞ