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Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

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Elazığ'da merkez Malatya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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