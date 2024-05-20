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Elazığ'da Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kişiye Otomobil Çarptı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye 38 HN 871 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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