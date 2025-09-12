Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Tırın Altına Girdi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın altına giren hafif ticari araç sürücüsü, hayatını kaybetti. Sıkışan sürücünün cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kaya idaresindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, dün arızalanarak yolun kenarına park eden Ö.K. idaresindeki 23 AFM 920 plakalı tıra arkadan çarparak altına girdi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan sürücünün cansız bedeni AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ