Elazığ'da tehlikeli yolculuk kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da 3'ü çocuk 5 kişinin sepetli motosiklet ile trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'ü çocuk 5 kişi sepetli motosiklete bindi. Çocuklardan 2'si sepette otururken biri ise ayakta gitti. Tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.