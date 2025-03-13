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Elazığ'da Şubat Ayında 189 Trafik Kazası: 142 Yaralı

Elazığ'da Şubat Ayında 189 Trafik Kazası: 142 Yaralı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Elazığ'da şubat ayında gerçekleşen 189 trafik kazasında 142 kişi yaralandı. Kazaların sebepleri arasında sürücü hataları öne çıkıyor.

Elazığ'da şubat ayında meydana gelen 189 kazada 142 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da şubat ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 189 kazada hayatını kaybeden olmazken, 142 kişi ise yaralandı. Kazaların 81'i yaralanmalı olurken, 108'i ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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