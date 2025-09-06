Haberler

Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Elazığ'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya karayolunda seyir halindeki bir tırın motor kısmı alev aldı. Sürücü, aracı sağa çekerek indi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeki tırın kupası, alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü, tırı sağa çekerek araçtan indi. Tırın kupa kısmı kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, tır kullanılmaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı askeri öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.