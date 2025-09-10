Elazığ'da Öğrenci Servisi Devrildi, Yaralanan Yok

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde öğrenci servisi, köy yolunda devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Kümbet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.İ. yönetimindeki 23 AAG 100 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından su oluğuna girerek devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü ve araç içerisinde bulunan birkaç çocuğun kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Karakoçan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alkaş'da olay yerinde incelemelerde bulundu. Alkaş, "Olay yerindeyiz, çok şükür öğrencilerde bir şey yok, araç yamaç kısmına yan yatmış. Hızı çok düşük olduğu için çok şükür ciddi bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" dedi. - ELAZIĞ