Elazığ'da minibüsle çarpışan taksi terzi dükkanına çarptı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da şehir içi yolcu minibüsü ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi terzi dükkanına girerken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokağı üzerinde şehir içi yolcu minibüsü ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi, sokak üzerinde bulunan bir terzi dükkanına çarptı. Dükkanın camı kırılırken, ticari takside bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı