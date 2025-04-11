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Elazığ'da Mart Ayında 229 Kaza, 159 Yaralı

Elazığ'da Mart Ayında 229 Kaza, 159 Yaralı
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Elazığ'da mart ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 159 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların detaylarını ve en yaygın sürücü hatalarını açıkladı.

Elazığ'da mart ayında meydana gelen 229 kazada 159 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da mart ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 229 kazada hayatını kaybeden olmazken, 159 kişi ise yaralandı. Kazaların 90'ı yaralanmalı olurken, 139'u ise maddi hasarlı gerçekleşti. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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