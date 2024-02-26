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Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçinin kurtarıldığı, 1 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği bölge dron ile görüntülendi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçinin kurtarıldığı, 1 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği bölge dron ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan Yunus Aygün isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, göçüğün meydana geldiği maden ocağı havadan görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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