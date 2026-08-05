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Elazığ'da 20 Günde 78 Aranan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da 20 Günde 78 Aranan Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da son 20 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 78 şahıs yakalanarak tutuklandı. Güvenlik uygulamalarında ayrıca 22 şahıstan ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 78 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlükleri tarafından son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 78 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda il güvenliği ve huzuru için son 20 gün içerisinde gerçekleştirilen güvenlik uygulaması ve operasyonlarda; ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 22 şahıs yakalanırken 14 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 168 adet fişek ile, 8 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan güvenlik uygulamaları sırasında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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