Elazığ'da Kayıp Kuzenler Davasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kaybolan Mustafa Yılmaz ve kuzeni Onur Yılmaz'ın davasında 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 2 buçuk yıl süren soruşturma sonucunda yeni şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Elazığ'da üzerinden 2 buçuk yıl geçen kayıp kuzenler davasında 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı. Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın üzerinden 2 buçuk yıl geçerken Cuma günü İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli Palu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucu 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
