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Elazığ'da Kaybolan Suat Dal 41 Saat Sonra Bulundu

Elazığ'da Kaybolan Suat Dal 41 Saat Sonra Bulundu
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Elazığ'da kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saat sonra jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bulunduğunda bitkin olan Dal, ambulansa binerken çizmelerini çıkarmak istedi.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saat sonra jandarma ekiplerince sağ olarak bulunmuştu. Bulduğu bir parça ekmekle hayatta kalan Dal'ın, ambulansa alınırken kirli ayakkabılarını göstererek "Çizmelerimi çıkarayım" demesi yürekleri ısıttı.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunmasına rağmen, ambulansa bindirilirken gösterdiği zarafet yürekleri ısıttı. "Çizmelerimi çıkarayım" diyerek ambulansa çizmeleriyle binmek istemeyen Suat amca, hem sağlık ekiplerini hem de vatandaşları duygulandırdı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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