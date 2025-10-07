Haberler

Elazığ'da İkinci Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Karakoçan ilçesinde çıkan ikinci kırsal alan yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası bölgeye helikopter ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ikinci kez çıkan kırsal alan yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesi Kavalcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Önceki gün gece kontrol atlına alınan ve söndürülen yangın, dün tekrar çıkmıştı. Bunun üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 3 pikap, 20 yangın işçisi ve 4 teknik eleman sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın tekrar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, ekiplerin yangının tekrarlamaması için bölgede hazır bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
