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Elazığ'da Harput Kalesi'nin Arkasında Genç Bir Kişi Ölü Olarak Bulundu

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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda bir genç ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Gencin ölümü şüpheli bulunarak inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda bir genç ölü olarak bulundu.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıkların kenarında yerde yatan bir kişiyi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini, cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya'ya ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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