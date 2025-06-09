Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga

Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halindeki bir halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da halk otobüsü içerisinde kadınlar birbirleriyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Harput seferi yapan otobüsün içerisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadınların kavgası ise otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların bir birlerine yumruk attığı, başka yolcuların ise kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor. Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.