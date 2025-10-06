Elazığ'da Haftada 251 Olay, 288 Kişi Yakalandı

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 251 olayda 288 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği, 28 Eylül- 5 Ekim 2025 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 251 olayda 288 kişi yakalandı, 16 kişi tutuklandı. 64 bin 19 şahsın sorgulandığı uygulamalarda 25 bin 356 aracın kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda; 8 adet tabanca, 11 adet tüfek, 61 adet fişek, 6 adet kesici alet, 321 adet mühimmat, 5 adet tabanca şarjörü, 25,5 gram esrar, 28,697 gram kubar esrar, 3,481 gram metamfetamin, 298,68 gram bonzai, 10,8 gram kokain, 585 adet skunk hibrit kenevir bitkisi, 144 adet sentetik ecza ve ecstasy, 106 gram kannabinoit ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile kaçak olarak; 78 adet ilaç ve 400 kilo balık ele geçirildiği bildirildi.

Kent genelinde bir haftada 41 trafik kazası meydana gelirken, 59 kişi yaralandı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kontrollerde 3 bin 104 araca cezai işlem uygulandı, 245 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. - ELAZIĞ