Elazığ'da Furkan Hareketi ile Zabıta Arasında Gerginlik

Elazığ'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Furkan Hareketi ile zabıtalar arasında meydana gelen gerginlik, zabıtaların yürüyüşe izin vermemesi sonucu yaşandı. Olay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşti.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Hareketi lideri Alparslan Kuytul'un cuma günü Elazığ'da gerçekleştireceği program için kentte bulunan vakıf üyeleri izin almadan yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşten haberdar olan zabıta ekipleri meydana gelerek yürüyüşün izinsiz olmasından kaynaklı izin vermeyeceklerini bildirdi. Furkan Hareketi üyeleri ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Bir süre süren gerginlik daha sonra sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
