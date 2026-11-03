Elazığ'da Ekim'de 1090 asayiş olayında 894 şüpheli yakalandı, 68'i tutuklandı

Elazığ'da son bir ayda meydana gelen bin 90 asayiş olayında, 894 şüpheli yakalanırken 68'i tutuklandı.

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan Aylık Asayiş Bülteni ile il genelinde 1-30 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen olaylar ve gerçekleştirilen denetimlerin bilançosu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Ekim ayı içerisinde kent genelinde bin 90 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 894 şahıs yakalanırken, 68 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yakalanması bulunan 61 şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor. Ayrıca yürütülen arama ve denetim faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranması olan bin 190 yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu şahıslardan 129'u ise tutuklandı. Kayıp olarak aranan 56 şahıs ise ekipler tarafından bulundu. Ekipler tarafından asayiş uygulamaları kapsamında da, 188 bin 289 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 104 bin 683 araç kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 31 tabanca, 39 tüfek, 469 fişek, 290 kesici alet, 120 gram esrar, 3.095,08 kubar esrar, 231,8 gram metamfetamin, 1.118,14 gram bonzai, 984,71 bonzai ham maddesi, 422,79 gram kokain, 185 gram skunk, 9 gram sentetik kannabinoid, bin 80 sentetik ecza ve exstasy, bin 262 kök kenevir, 14 adet kenevir tohumu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken çalıntı olarak ise 12 adet motosiklet ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda ise, 26 bin 620 doldurulmuş makaron, 124 adet emtia, 892 kilogram tütün, 120 paket sigara, 13 adet sigara dolum makinası, 39 bin 800 adet muhtelif sigara malzemesi, 40 litre alkol, 144 adet sahte/taklit konfeksiyon malzemesi, bin 320 litre kaçak zeytinyağı, 71 adet kaçak kazı malzemesi, 1 adet kalaşnikof ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Ekim ayı boyunca il genelinde meydana gelen 161 trafik kazasında 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 106 bin 470 araçtan 8 bin 857'sine cezai işlem uygulanırken 737 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı