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Oğlunun düğününde eşini öldürmüştü! Cani kocanın iç çamaşırından servet çıktı

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Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğününde eşini silahla başından vurarak öldürüp, kızını da yaralayan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da 14 Ekim 2022'de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.'nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık adres değiştirdiği, yakın akrabaları ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi. Bahse konu adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli, samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cani koca, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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