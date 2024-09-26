Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikat, yangın söndürme ve yaralıların tahliyesi ön plandaydı. Hastane personeli ve acil durum ekipleri, olası afet durumlarına hazırlığını artırdı.

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Bingöl'de saat 14.00'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hastanenin bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Hastane personelleri, çıkan yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, depremden etkilenen yaralıları hastane içerisinde çıkartarak hastanenin dışarısında hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek gözlem altına alındı.

Afet Planı çerçevesinde hastanede bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildiğini belirten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Hilal Kaya, "Bu tatbikata katılan UMKE, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hastane personelimize yangın söndürmeyle alakalı da bir eğitim verildi. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Hastanemizde güzel bir farkındalık oluşturuldu. Eksikliklerimiz ve noksanlıklarımız görülerek tedbirler alındı. Herhangi bir afet durumunda bizler hazırız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Hastane Deprem Sağlık Yaşam

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı nerede? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Eylül Ödemiş, Çiğli, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müge Anlı, Samet Şeker bulundu mu? Çorum'da kaybolan Samet Şeker olayı nedir? Jahrein Elçin Sangu'ya neden dava açtı, Elçin Sangu Jahrein'e ne dedi? Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede? TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE UNION SG CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });