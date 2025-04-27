Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti

Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıkarken; kentin cadde ve sokaklarındaki yoğunluk kameralara yansıdı.

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara atarken; o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından AFAD'tan da jet hızıyla açıklama yapıldı. "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Öte yandan depremin merkezi Elazığ'da deprem büyük paniğe neden oldu.Depremin ardından vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken; kenttin cadde ve sokaklarındaki yoğunluk kameralara yansıdı.

Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.