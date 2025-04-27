Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara atarken; o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından AFAD'tan da jet hızıyla açıklama yapıldı. "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Öte yandan depremin merkezi Elazığ'da deprem büyük paniğe neden oldu.Depremin ardından vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken; kenttin cadde ve sokaklarındaki yoğunluk kameralara yansıdı.