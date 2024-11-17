Elazığ'da Çocukların Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu
Elazığ'da 2 çocuğun, hareket halindeki bir kamyonetin arkasına asılarak tehlikeli bir şekilde gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da çocukların kamyonet arkasında tehlikeli yolculuğu
ELAZIĞ - Elazığ'da 2 çocuğun, seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halindeki kamyonetin arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre akan trafikte giden çocuklar kamyonetin yavaşlaması ile inerek uzaklaştı.