Elazığ'da Çakmak Gazı Tüpü Patladı, 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Elazığ'da iki çocuk park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpüyle oynarken patlama meydana geldi. 15 yaşındaki F.K. yüzünde ve ellerinde yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil içerisinde 2 çocuğun oynadığı sırada çakmak gazı tüpü patladı. Olayda 15 yaşındaki çocuk yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Doğukent Mahallesi 4671. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (16) ve F.K. (15) park halindeki 23 AFG 440 plakalı otomobilin içinde çakmak gazı tüpüyle oynamaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada F.K.'nın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
