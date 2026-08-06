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Elazığ'da Temmuz ayında asayiş raporu: 207 tutuklama

Elazığ'da Temmuz ayında asayiş raporu: 207 tutuklama
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Elazığ'da 1-31 Temmuz 2026 tarihlerinde meydana gelen bin 179 asayiş olayında bin 32 şahıs yakalanırken, 207 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 217 bin 62 şahıs ve 262 bin 207 araç kontrol edildi; 17 bin 125 araca cezai işlem uygulandı, bin 25 araç trafikten men edildi. Trafik kazalarında 345 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirildi.

Elazığ'da bir ayda meydana gelen bin 179 asayiş olayında bin 32 şahıs yakalanırken 207 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 1-31 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan aylık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen bin 179 olayda bin 32 şahıs yakalandı, 207 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 217 bin 62 şahıs ve 262 bin 207 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 17 bin 125'ine cezai işlem uygulanırken bin 25 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 206 adet trafik kazasında 345 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda; 18 tabanca, 11 tüfek, 201 fişek ile kartuş, 21 kesici alet, 631,85 gram esrar, 530 gram kubar esrar, 44,83 gram metamfetamin, bin 458 gram bonzai, 235 gram bonzai ham maddesi, 5 bin 316 adet sentetik ecza ve ecstasy, 91 gram kannabionit katkılı tütün, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 15 kök kenevir, 30 altın ve çalıntı 5 motosiklet ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise 184 bin 987 dal makaron, 106 kilogram tütün, bin 919 paket sigara, 125 elektronik sigara, 44 puro, 13 muhtelif kazı malzemesi, 1 dedektör, 287 emtia ile 43 bin 765 sigara malzemesine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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