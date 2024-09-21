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Elazığ'da Asansör Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da asansör boşluğuna düşen 69 yaşındaki Mehmet Kaygusuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, 9 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi.

Elazığ'da asansör boşluğuna düşüp yaralanan şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Hilalkent Mahallesi 405. sokakta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Mehmet Kaygusuz, 4. katta kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralı şahsın bağırışlarını duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Elazığ'da Asansör Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa

Mehmet Kaygusuz Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Elazığ Kaza

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