Elazığ'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Palu'da 6.5 büyüklüğünde deprem canlandırıldı. AFAD ve gönüllü ekiplerin katıldığı tatbikatta gençler arama-kurtarma ve afet sonrası müdahale çalışmaları gerçekleştirdi.

Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ev sahipliğinde geniş katılımlı bir afet tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Palu ilçesinde saat 12: 00'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Senaryoya göre ilçe merkezinde bazı kamu binaları hasar gördü, iki katlı bir bina tamamen yıkıldı. Alınan ihbar üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik alanı oluşturarak vatandaşların enkaz bölgesine yaklaşmasını engelledi. AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ise saat 12: 35'te enkaz alanına intikal ederek çalışmalara başladı. Tatbikatta genç gönüllüler, arama-kurtarma, afet öncesi ve sonrası hazırlık, çadır kurma, yangın söndürme ve psikososyal destek konularında aldıkları eğitimleri sahada uygulama fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada belki belli sayıda kişilere ulaşabildik ama sizler, illerinize ve üniversiteye gittiğinizde buradaki deneyimlerinizi anlatmanızı sizlerden isteyeceğiz. Belki ilinizdeki AFAD'a, Yeşilay şubelerine yönlendirmeniz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, ki burada arkadaşlarımız bahsediyorlar. İmkanlardan, gençlik merkezlerine, spor tesislerine yönlendirmeniz bizler için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı, Gençliğin Yüzyılı' diyor. Hakikaten öyle, inanıyoruz. Klişeden uzaklaşan biriyim, gençlik evet gelecek ama bence gençlik hem bugün de gelecek. Siz bugünü inşa etmeden gelecek iddiasını ortaya koyamazsınız. O yüzden ben şu an karşımda bugünü inşa eden, iddiası olan genç arkadaşlarımı görüyorum ve gurur duyuyorum. Bu ülke hepimizin ve ilerletmek zorundayız, daha da ileriye gitmek zorundayız. Bunu yapacağınıza inancımız ve size olan güvenimiz de tamdır" dedi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu'nun yanı sıra, Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Hakan Karabulut, kurum temsilcileri ve çok sayıda gönüllü ve davetli katıldı. - ELAZIĞ