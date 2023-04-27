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Elazığ'da 7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Arslan Elazığ 3. Sayfa Haberler

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