Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Depreme Uyurken Yakalanan Vatandaşın Panik Anları

Meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme uyurken yakalanan vatandaşın panik anı ve kaçması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Elazığ'da bir iş yerinde vatandaş, depreme uyuduğu sırada yakalandı. İlk olarak ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs, ardından deprem olduğunu fark edince koşarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ