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Elazığ'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Elazığ'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ'da yakalanan vatandaşlar etrafa kaçıştı. Bir kadının, binadan kopan moloz parçalarından kıl payı kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ'da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Bir kadının binadan kopan moloz parçalarından kıl payı kurtulma anı, kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Elazığ'da ise deprem anı ve vatandaşları kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde sokakta yakalanan vatandaşlar panik içinde kaçıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, sokak üzerinde bulunan bir binanın dış cephesinden kopan beton ve sıva parçalarının bir kadın yanına düştüğü görülüyor. Kopan parçaların yere düşmesi ile toz dumanının çıktığı ve kadının kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afet Güvenlik 3-sayfa Malatya Deprem Dünya

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