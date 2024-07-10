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4 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Pencere kenarında yürümeye başlayınca mahalleli seferber oldu

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Elazığ'da bir çocuğun oturduğu evin penceresinden dışarı çıkarak pencere kenarında yürümeye başlaması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazıları da tedbir amacıyla çarşaf açtı.

Elazığ'da 4 yaşında bir çocuğun yaptığı tehlikeli hareket mahalleliyi seferber etti. Pencerenin kenarında yürüyen çocuğun o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENCERE KENARINDA ADIM ATMAYA BAŞLADI

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı. Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalıştı.

AİLESİ ÇOCUĞU İÇERİ ALDI

Kimileri de pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Çocuk Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ali :

O yaştaki çocuklar, her şeyi oyun olarak algıladıkları için, ebeveyn gözetiminden kesinlikle çıkarılmamalıdır. Hele ki böyle korkuluksuz penceresi olan apartmanda yaşıyorsanız...

8
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HABERCİ:

Çocukların aklı başına gelinceye kadar camlara kilit takılması önemlidir.

5
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