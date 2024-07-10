4 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Pencere kenarında yürümeye başlayınca mahalleli seferber oldu

Elazığ'da 4 yaşında bir çocuğun yaptığı tehlikeli hareket mahalleliyi seferber etti. Pencerenin kenarında yürüyen çocuğun o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PENCERE KENARINDA ADIM ATMAYA BAŞLADI

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı. Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalıştı.

AİLESİ ÇOCUĞU İÇERİ ALDI

Kimileri de pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.