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Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya bu geceki protestolarda toplam 323 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

323 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu geceki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya protestolarda 323 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

bir gün sizi biz gözaltına alıca,

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

devrimciliğinde boku çıktı . suçlamalara bakınca kimi savunuyor bunlar .

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Haber Yorumlarımutluw can:

anayasal haklarını kullanmışlar. anayasaya aykırı olan vali yargilanmali.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp terörü her yerde devlet buna fırsat vermemeli

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Haber YorumlarıEnes:

Lütfen salmayin şunları hem hapis hemde maddi olarak zararları karşılasinlar. Okulundan işinden olsun bir kaç ay içeride yatıp

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Haber YorumlarıHalit:

Bugün siz yarın biz alın alabildiğiniz kadar.

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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Bırakın adam hesap versin,neyden kaçıyorsunuz.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp haramidir

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