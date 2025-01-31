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Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı
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Karadağ'da çektiği kumar videolarıyla bilinen ve hakkında "yasadışı bahis" konusundan soruşturma başlatılan "Ekrem Abi" isimli Erkan Özmen gözaltına alındı. Karadağ polisinin operasyonuyla yakalanan Özmen'in tüm malvarlığına el konuldu. Ele geçirilenler arasında Lamborghini Aventador S 6.5 V12, Porche Cayene 3.0, 1 ev v 4 milyon TL civarında para yer aldı.

Türkiye'de hakkında "yasadışı bahis" konusundan soruşturma başlatılan "Ekrem Abi" isimli Erkan Özmen, Karadağ'da gözaltına alındı.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu ülkede çektiği kumar videolarıyla bilinen Özmen, Karadağ polisi tarafından kıskıvrak yakalanırken tüm malvarlığına el konulduğu öğrenildi.

Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

LİSTEDE NELER YOK Kİ

Polisin operasyonda ele geçirdikleri arasında Lamborghini Aventador S 6.5 V12, Porche Cayene 3.0, Range Rover Velar, Mercedes AMG G63, 1 ev, 4 milyon TL civarında para yer aldı.

Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

İŞTE GÖZALTINA ALINMASINA NEDEN OLAN SUÇLAMA

Erkan Özmen'in Karadağ polisi tarafından gözaltına alınmasına neden olan suçlamanın "Kaynağı belirsiz olan kara paranın aklanması" olduğunu aktaran gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yetkililerin nakit para konusunda nihai bir açıklamada bulunmadıklarını aktardı.

Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Devlet var artık Devlet. Öyle oraya buraya kaçmakla olmaz. Yakında Almanya BEA gibi ülkelere kaçanlar da tek tek devletin pençesinden kurtulmayacak....

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Ya Ekrem artistlik yapıyordun ben yurtdışındayim alamazlar diye Donuna kadar almislarr

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

eğitim sistemi değiştirilmedikce 18 yasina kadar Din dersleri en az hafta 7 saat olmakla birlikte yogun sekilde çocuklarimiza verilmedikce alkol denilen katil yasaklanmadikca serbest piyasa denilen sömürü duzeni kaldırılıp devlet firsatcilara ne oluyor burda deyip fiyat artislarini durdurmadikca bu ulke asla duzelmez ALLAH In dünyasında Allah a uymayan sistemler basarili olabilir mi ne oluyorsunuz nasil hukumler veriyorsunuz

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