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Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü Haber Videosunu İzle
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü
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Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarının dikkat çekmemek için uyuşturucu maddeleri ekmeklerin arasına gizleyerek kurye yöntemiyle sevk etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin bir haftalık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 23 şüpheli tutuklandı.

  • Tekirdağ'da 15-22 Haziran 2024 tarihleri arasında 11 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 145 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
  • Operasyonlarda 2 kilo 597 gram uyuşturucu, bin 104 kullanımlık sentetik uyuşturucu materyal, bin 319 sentetik hap ve 114 bin 960 TL ele geçirildi.
  • Uyuşturucu satıcıları, maddeleri ekmek arasına gizleyerek sevk etmeye çalışırken yakalandı; 23 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-22 Haziran tarihleri arasında 11 ilçede geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda toplam 126 ayrı olaya müdahale edilirken, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 

Operasyonlarda 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, bin 104 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, bin 319 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 TL ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU EKMEK ARASINA GİZLEMİŞLER

Operasyonlarda uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye yöntemiyle sevk etmeye çalıştıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ekmeklerin arasına saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüphelilerin kullandığı yöntem "pes" dedirtti. 

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirebileceğini ifade etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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